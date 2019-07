Cantieri Fi-Pi-Li, 82enne in scooter urta contro cartello: prognosi riservata

Vicino Firenze, sulla sgc Fi-Pi-Li, domenica sera un fiorentino di 82 anni in sella a uno scooter Kymco stava rientrando a casa. Giunto in prossimità del cantiere allestito tra Montelupo Fiorentino e Ginestra Fiorentina è andato a sbattere contro un cartello che indica i lavori in corso, nonostante gli stessi siano ben visibili. Lui è caduto in terra e, per soccorrerlo, una pattuglia della polstrada del distaccamento di Empoli è stata costretta a bloccare il traffico. Un’ambulanza della Misericordia di Empoli è giunta in pochi minuti sul posto e lo ha trasferito d’urgenza in ospedale a Careggi dove l’uomo, che non ha mai perso conoscenza, è ancora ricoverato in prognosi riservata.

