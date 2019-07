A Firenze il progetto nazionale 'Cultura dell’Accoglienza e Comunita Inclusiva'

Sabato 6 luglio prossimo, organizzato dal Comitato fiorentino di AICS e da Cittadinanattiva, si svolgerà presso i campi sportivi del complesso Cerreti di Campo di Marte la seconda parte di un torneo di calcio tra squadre di migranti richiedenti asilo all'interno del Progetto nazionale “Cultura dell’Accoglienza e Comunita Inclusiva”.

Il Progetto che coinvolge oltre venti province italiane intende tra l'altro, offrire occasioni di collaborazione tra giovani della comunità ospitante e richiedenti asilo, attraverso le attività di sviluppo sociale e sportivo offerte da AICS e Cittadinanzattiva.

Il Progetto, iniziato lo scorso ottobre, ha come obiettivo la promozione di un modello di accoglienza solidale nel nostro territorio favorendone la partecipazione alla vita comunitaria come cittadini per una migliore coesione sociale anche attraverso la partecipazione e il contributo alla vita comunitaria.

La squadra locale Eurocalcio-Firenze incontrerà la rappresentativa dell'Associazione milanese “NoWalls” che da anni si occupa attivamente dell'integrazione di migranti e stranieri attraverso numerose iniziative culturali e sociali, tra le quali l'organizzazione di corsi di alfabetizzazione in 16 sedi differenti quali biblioteche civiche, centri di accoglienza o strutture private, avvalendosi dell'opera di oltre 120 volontari.

La squadra di calcio che giungerà a Firenze è composta da giocatori di ben 14 nazionalità differenti, italiani inclusi.

Il programma di sabato prevede una visita al Museo del Calcio di Coverciano cui seguirà la partita con la rappresentativa di Eurocalcio - Firenze che lo scorso 14 giugno ha disputato un mini torneo di calcio sempre nell'ambito del Progetto nazionale.

Radio Toscana interverrà in diretta con interviste e commenti dei protagonisti dell'evento.

Sarà presente alla manifestazione l'Assessore allo Sport del Comune di Firenze Cosimo Guccione ed il Presidente del Quartiere 2 Michele Pierguidi.

La premiazione dei calciatori con medaglie e targhe ricordo concluderà la giornata.

