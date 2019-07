Formazione in pronto soccorso: giovani medici iniziano a fare pratica

Primo incontro tra la USL e i giovani medici che inizieranno il percorso di formazione-lavoro nei pronto soccorso della Azienda USL Toscana nord ovest.

I medici sono stati salutati dalla direttrice generale, Maria Letizia Casani che ha anche sottolineato l’importanza di questa misura straordinaria che la Regione Toscana ha fortemente voluto per affrontare le difficoltà che, in questo periodo, stanno attraversando molti ospedali non solo nella nostra regione.

L’incontro di oggi è stata l’occasione per illustrare ai futuri medici dell’emergenza-urgenza le opportunità offerte da questa formula e per la firma dei primi impegni a partire dal periodo formativo che durerà due mesi.

Fonte: Usl Toscana nord ovest

