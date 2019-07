Gravissimo incidente a Bellavista, due giovani in rianimazione

Un 19enne e un 20enne sono in gravi condizioni dopo un incidente in Valdelsa. Nella mattinata di oggi, lunedì 1 luglio, a Bellavista (Poggibonsi) una moto e un'auto si sono scontrate per cause ancora da chiarire. I due giovani feriti erano entrambi sulla moto e adesso sono all'ospedale di Siena in rianimazione. Entrambi sono in pericolo di vita. Sul posto per ricostruire la dinamica dell'incidente i vigili del fuoco, carabinieri e polizia municipale. È intervenuto anche l'elisoccorso per trasportare i giovani in ospedale.

