Liberty Steel acquisisce ArcelorMittal, l'acciaieria Magona di Piombino diventa britannica

Liberty Steel, parte di GFG Alliance, gruppo internazionale di Sanjeev Gupta, ha completato oggi l'acquisizione da ArcelorMittal di sette grandi acciaierie e cinque centri di servizio in sette paesi europei.

L'operazione, il cui valore complessivo ammonta a circa 740 milioni di euro, fa di Liberty Steel uno dei primi dieci produttori mondiali di acciaio, Cina esclusa, con una capacità totale di laminazione di oltre 18 milioni di tonnellate in una vasta gamma di prodotti finiti.

Questa è la più grande transazione singola intrapresa da GFG Alliance, la cui forza lavoro mondiale consiste adesso di quasi 30.000 dipendenti in 30 paesi.

I sette siti, che oggi fanno parte di Liberty, danno lavoro a oltre 14.000 persone e comprendono le principali acciaierie integrate di Ostrava nella Repubblica Ceca e Galaţi in Romania, nonché i laminatoi di Skopje (Macedonia del Nord), Piombino (Italia), Dudelange (Lussemburgo) e due stabilimenti vicino a Liegi in Belgio. I centri di servizio si trovano in Francia e in Italia.

Queste attività, con una capacità totale di laminazione di oltre dieci milioni di tonnellate l'anno, forniscono acciaio a molteplici settori industriali in tutta Europa, tra cui: prodotti per l'edilizia e le infrastrutture, automotive, aerospaziale, energia, attrezzature industriali, beni di consumo e macchine movimento terra. Liberty Steel mira a incrementare le vendite di questi siti di circa il 50% nei prossimi tre anni.

L'annuncio di oggi segna l'inizio di uno studio di 100 giorni durante il quale Liberty Steel, in collaborazione con il management locale, i sindacati, i clienti e i fornitori, completerà un'analisi approfondita delle imprese per esplorare le opportunità di investimento e sviluppare piani dettagliati per aumentare la competitività e ampliare la gamma di prodotti per sostenere la crescita del fatturato. Nel medio termine Liberty esplorerà le opportunità di produrre acciai di qualità superiore con un profilo manufatturiero più flessibile.

In quanto parte di una coalizione globale di imprese industriali, questi siti si uniranno a Liberty Steel e all'impegno di GFG GREENSTEEL per creare un'attività sostenibile dal punto di vista economico e ambientale, basata su metodi di produzione a basse emissioni di CO2.

Fonte: Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Piombino