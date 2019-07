Un ciclista in mountain bike è morto a seguito di un incidente avvenuto in località Scopeti nel comune di San Casciano Val di Pesa. L'uomo, di cui ancora non si conoscono le generalità, era con un altro ciclista. Non è chiaro cosa sia accaduto. Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco di Firenze e i sanitari. I due sono stati localizzati con l’ausilio del cellulare.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

