Muore l'attrice tedesca Lisa Martinek: malore in mare all'Isola d'Elba

Un'attrice tedesca, Lisa Martinek, è morta oggi all'ospedale di Grosseto dove era stata ricoverata venerdì scorso in seguito a un malore. La donna, 47 anni, in vacanza, si era sentita male mentre faceva il bagno nel mare dell'isola d'Elba, largo di Sant'Andrea. È la moglie del regista italo-tedesco Giulio Ricciarelli.Da quanto si apprende era in barca e si è sentita male dopo essersi tuffata, a bordo dell'imbarcazione c'erano anche i tre figli della coppia.

Martinek aveva esordito in 'Schulz & Schulz II - Tutti gli inizi sono difficili'. Tra gli altri lavori 'Amore e tacchi alti' e 'I perfetti imperfetti', trasmessi nei mesi scorsi dalla Rai.

