Nelle mense di Montelupo confezioni biodegradabili: importante stop alla plastica

Una prima semplice azione di tante che saranno messe in atto dall’amministrazione comunale per favorire una riduzione del consumo della plastica. Proprio oggi è stata pubblicata una determina con la quale si affida la fornitura di beni per i servizi mensa e pulizia del comune per un importo di 33.000 euro.

In questa determina si specifica che piatti, bicchieri e posate (usati per iniziative pubbliche) e contenitori con cui vengono trasportati i cibi dovranno essere biodegradabili, così come le confezioni dei materiali.

«Una scelta molto semplice, ma che incide in modo pratico sul consumo di plastica e nel contempo promuove una diversa attitudine e che si inserisce in un piano più ampio. Lo stesso che in passato ci ha portato a collocare due fontanelli per l’acqua pubblica sul territorio e ad utilizzare per la mensa scolastica e nel palazzo comunale l’acqua dell’acquedotto purificata. Interverremo anche per prevedere soluzioni alternative all’uso della plastica negli eventi pubblici», affermano l’assessore all’ambiente Lorenzo Nesi e quello alla scuola Simone Londi.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa

