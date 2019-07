Nuova pavimentazione in terapia intensiva del San Giovanni di Dio

Da stamani sono iniziati i lavori di pavimentazione della terapia intensiva dell’Ospedale San Giovanni di Dio, diretto dal dottor Simone Naldini, in più fasi di intervento per non impattare sulla normale attività della struttura.

In una prima fase, dal 1 al 26 luglio, gli interventi riguardano il corridoio della sub intensiva del dipartimento di emergenza e urgenza e cardio e della direzione infermieristica.

In vista di questi interventi strutturali nei giorni scorsi è iniziata la fase di allestimento dei cantieri esterni. Contestualmente è stato eseguito anche il trasferimento degli 8 pazienti ricoverati in terapia intensiva, sia quelli in sub intensiva Dea che cardio in una stanza adiacente all’interno del Dea.

I pazienti ed i familiari sono stati informati dell’inizio lavori ed è stata predisposta la segnaletica sui percorsi alternativi. Al front office infermieristico che comunque resterà aperto, l’accesso sarà dalla terrazza esterna.

La seconda fase dei lavori, dal 5 al 30 agosto, interesserà il corridoio della terapia intensiva, mentre l’ultima fase di lavori, dal 9 settembre al 4 ottobre, riguarderà la zona ingresso familiari e la biblioteca.

Fonte: Asl Toscana Centro - Ufficio Stampa

