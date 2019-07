Parco Libera Tutti, dopo l'apertura le prossime iniziative

Musica, festa e tante persone hanno partecipato nel pomeriggio di sabato 29 giugno 2019 al taglio del nastro del primo lotto del “Parco Libera Tutti” a Certaldo. Neanche il caldo afoso ha fermato cittadini ed associazioni che volevano toccare con mano e prendere possesso di questa grande area, nella quale ha iniziato a prendere forma il parco inclusivo coprogettato dai cittadini.

“Siamo felici di avere inaugurato il Parco Libera Tutti, il parco accessibile e inclusivo di tutti e per tutti – ha detto il sindaco Giacomo Cucini – in questo parco, sia per le opere pubbliche che abbiamo realizzato e che saranno realizzate in futuro, che per le attività che vi verranno svolte, vigerà un’unica regola: dovrà essere accessibile a tutti, senza distinzione di abilità o di età. Sono orgoglioso di rappresentare questa comunità di cittadini che lo ha pensato, progettato e contribuisce anche finanziariamente a progettarlo.”

Durante la giornata di festa sono state anche rese note le attività promosse dal tavolo permanente per il Parco Libera Tutti programmate per adesso. Ricordando che il Parco è libero allo svolgimento di tante altre attività da parte di tutti, nel rispetto degli spazi e dei principi che lo animano.

Questo il programma degli eventi con date e orari definiti:

#RitmiAmo - Una comunità in movimento, laboratorio di movimento creativo gratuito, aperto a tutti, senza distinzione di età, abilità, genere o cultura nei giorni 4 e 18 luglio, 11 e 18 settembre ore 18:30; info e iscrizioni 3391257236, a cura di Kineses e Misericordia di Certaldo, che propongono anche laboratori di orticoltura nelle vasche rialzate, laboratori musicali di costruzione degli strumenti, lezioni di yoga e qi gong.

Pit stop dei giocattoli: ovvero "ripuliamo e ripariamo i giocattoli dei bauli del Parco Libera Tutti!” evento aperto a tutti sabato 6 luglio ore 18:00, a cura di SPI CGIL ed Associazione Elitropia.

Martedì 9 luglio, Osservazioni del cielo in notturna; serata di astronomia per vedere la luna e non solo, a cura di Associazione Anthos.

Eventi previsti ma con date e orari da definire:

Letture ad alta voce per bambini da o a 6 anni, una volta al mese nei mesi di luglio, settembre e ottobre, a cura di Nati per Leggere Toscana.

Laboratori di aroma terapia e laboratori di pet therapy, a cura de L’isola di Bau.

Laboratori di manipolazione per bambini da 0 a 6 anni, a cura di cooperativa sociale Arca.

Letture animate per bambini da 4 a 9 anni, a cura di Promocultura.

Ginnastica al mattino per il risveglio muscolare, lezioni di yoga, ballo in fascia per mamme e bimbi; a cura di associazioni MuoviME e Mamme in forma.

Progetto di scambio intergenerazionale "orto inclusivo”; a cura di Cooperativa Minerva, in collaborazione con “progetto la mente serve a tavola” e con le associazioni Croce Rossa Italiana, Papà Gambalunga onlus, SPI CGIL, Misericordia di Certaldo, Auser, Nati per leggere.

E riparte anche la raccolta fondi per cofinanziare il secondo lotto. La terza edizione di “Corri per i’Tibe”, corsa di beneficenza in ricordo di Tiberio Bartalini che si svolgerà il 29 settembre, quest’anno sarà dedicata proprio al finanziamento del Parco Libera Tutti. E proprio per questo evento e per finanziare il Parco, mercoledì 3 luglio 2019, dalle 20.30 in poi presso Casablanca - Garden Bar Montaione (Fi) ci sarà un apericena a buffet con cena e…. dopo cena con musica. info: 331.4329562 - 347.5372038

Per informazioni sul Parco Libera Tutti, pagina Facebook @parcoliberatutti

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa

