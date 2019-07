Rubano occhiali di marca in auto, arrestato 18enne e denunciato minore

A Uzzano, i carabinieri della stazione di Pescia hanno arrestato un diciottenne albanese senza fissa dimora e denunciato in stato di libertà un connazionale diciassettenne, ospite di un istituto di Pescia. I due giovani, entrambi incensurati, avevano forzato la serratura della portiera di un’auto in sosta in via provinciale Lucchese, impadronendosi di un paio di occhiali di marca. Si erano poi dati alla fuga dopo che il proprietario li aveva sorpresi all’interno dell’abitacolo. Il tentativo dei due ladruncoli di eclissarsi è però durato poco perché sono stati intercettati da una pattuglia della stazione di Pescia. Il maggiorenne è stato trasferito nella camere di sicurezza del comando di Montecatini terme e il minorenne denunciato alla procura per i minori di Firenze..

Tutte le notizie di Uzzano