Saverio Cecchi da Limite diventa presidente Confindustria Nautica, il plauso di Sostegni

«L’elezione di Saverio Cecchi a presidente nazionale di Ucina-Confindustria Nautica è una bella notizia ed un riconoscimento importante per la nautica toscana. È anche, per l'Empolese Valdelsa, un motivo di orgoglio visto che Saverio vive ed è nato a Limite sull'Arno, patria della nautica da diporto».

È quanto dichiara Enrico Sostegni, consigliere regionale ed ex sindaco di Capraia e Limite, commentando la notizia dell’elezione di Saverio Cecchi a presidente di Ucina, avvenuta nei giorni scorsi a Santa Margherita Ligure.

«La filiera nautica italiana – dice Sostegni – ha numeri di eccellenza e con i suoi 183.624 addetti, di cui 17.245 nella costruzione, 105.549 nella subfornitura ai cantieri e nella componentistica, 39.870 nelle riparazioni, refit e servizi e 20.961 nel turismo e nel commercio, si conferma leva di sviluppo per l’occupazione. In questo contesto, la Toscana rappresenta una regione-traino per l’intero settore e sono convinto che nei prossimi anni assisteremo ad un ulteriore consolidamento di questo primato. A Saverio vanno le mie congratulazioni e l’augurio per il lavoro che lo aspetta».

Fonte: Ufficio stampa

