Lavori in Fi-Pi-Li, è stato fatto abbastanza per gli automobilisti? Il sondaggio di gonews

I lavori in superstrada tengono banco in questa torrida estate. Iniziati circa un mese fa, i cantieri tra Montelupo Fiorentino e Ginestra Fiorentina (Lastra a Signa) hanno contrassegnato le ultime settimane. Code su code e molti disagi sono stati all'ordine del giorno per gli automobilisti, che hanno ricevuto l'appoggio di tante associazioni o amministratori.

Proprio sui lavori in Fi-Pi-Li si concentra il nuovo sondaggio di gonews.it. Dato che c'è chi ha deciso di venire incontro a chi si muove in auto in superstrada (per esempio una tariffa Telepass più bassa in autostrada), secondo voi è stato fatto abbastanza per gli automobilisti? Le risposte sono semplici, bisogna scegliere tra Sì e No.

Si può votare fino all'inizio della prossima settimana, il link per il sondaggio lo trovate in homepage oppure potete rispondere qui sotto.

