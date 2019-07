Turismo in calo del 15% nell'Empolese Valdelsa nell'anno di Leonardo: bene solo Empoli e Castelfiorentino

Trend negativo per il turismo nell'Empolese Valdelsa che nel primo trimestre registra un -15% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Un risultato che diventa forse ancora più deludente alla luce del fatto che quest'anno si celebrava il Cinquecentenario di Leonardo da Vinci. Dato l'appeal di caratura mondiale dell'evento, e le tante iniziative e manifestazione inseriti nel cartellone delle celebrazioni, forse ci si aspettava di più. Invece i dati vedono un generale calo: nel primo trimestre 2018 gli arrivi sono stati 15.931, nello stesso periodo del 2019 solo 14.139.

Gli unici comuni che registrano dati positivi sono Empoli, con un aumento di circa 500 arrivi (da 2174 a 2635), e Castelfiorentino con un lievissimo aumento di 90 arrivi (da 854 a 944). Gli altri comuni, invece registrano piccole flessioni, come nel caso di Cerreto Guidi, Certaldo, Gambassi Terme e Montelupo, tutti con un centinaio di arrivi in meno. Più vistosi, invece, il calo di Fucecchio, che perde circa 300 visitatori passando da 1177 a 882, Capraia e Limite che dimezza i suoi visitatori perdendone 200, e Montespertoli che ne perde circa 500, passando da 1689 a 1196. Deludente il risultato di Vinci che nell'anno del Cinquecentenario del suo Genio registra 269 visitatori in meno, passando da 3581 a 3312. Maglia nera, però, è un comune a forte vocazione turistica, ossia Montaione: rispetto al 2018 il comune ha perso 800 arrivi, passando da 2149 a 1349. Si tratta solo dei primi tre mesi dell'anno, e non è detto che nei prossimi mesi non ci possa essere l'atteso boom, ma certo questo primo dato è deludente.

Mettendo da parte il trend, il quadro del turismo nell'Empolese Valdelsa conferma il forte appeal di Vinci, che mantiene il primato come Comune più visitato del territorio, mentre Empoli rafforza la sua posizione piazzandosi saldamente al secondo posto tra le mete più visitate. Sorprende l'arresto di Certaldo, Montespertoli e di Montaione, territori a vocazione turistica che in questo primo periodo dell'anno faticano. Un altro dato emerso è quello che i 3/4 degli arrivi provengono dall'Italia, ma sono in crescita quelli da USA, Germania, Francia e Russia. In lieve calo anche per le presenze, cioè le notti di pernottamento: rispetto al 2018, infatti, si è passato dalle 71.115 notti, alle 70.174.

