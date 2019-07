Abusivi in giro per Firenze, denunciati in 5

Ancora interventi della Polizia Municipale contro l’abusivismo commerciale a Firenze. La scorsa settimana gli agenti del Reparto Antidegrado sono entrati in azione in centro, in particolare nelle zone di piazza Duomo, via de’ Pecori, Ponte Vecchio, Via Roma, Lungarno Torrigiani. In 79 interventi sono stati sequestrati 2.238 articoli, soprattutto pezzi di bigiotteria, capi di abbigliamento, poster e aste per selfie (di questi 647 nel fine settimana). Per otto venditori abusivi colti in flagrante è scattata la multa da 5.000 euro sulla base della legge regionale sul commercio; per cinque anche la denuncia per violazione delle norme sull’immigrazione.

