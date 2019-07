Risale a ieri sera intorno all'orario di chiusura la rapina a mano armata in una farmacia di via dei Serragli in centro a Firenze. Il malvivente, con il volto coperto, ha puntato il coltello al collo della dipendente rimasta sola in negozio. Lei non ha potuto far altro che consegnare il denaro della cassa, circa 300 euro. La polizia sta indagando sui fatti.

