Bundu-Palagi (Sinistra Progetto Comune): "Firenze dichiari lo stato di emergenza climatica"

“Il Comune di Firenze dichiari lo stato di Emergenza Climatica e Ambientale”. Lo chiedono i consiglieri Antonella Bundu e Dmitrij Palagi (Sinistra Progetto Comune) che annunciano di aver presentato “una mozione per il Consiglio Comunale che impegni il Sindaco e la Giunta a riconoscere il giusto valore alla lotta ai cambiamenti climatici”. “Il movimento Fridays For Future ha dato voce a una sensibilità diffusa e rinata in tutto il mondo – proseguono Bundu e Palagi – nella consapevolezza che dalla crisi economica si può uscire solo con un modello di sviluppo sostenibile. Sono centinaia le città che hanno già risposto positivamente a questa campagna, tra cui New York e Sidney. Lo ha già fatto anche la Regione Toscana e Torino si prepara a dichiararla. Firenze non può mancare questo impegno – concludono i consiglieri di Sinistra Progetto Comune – che, sicuramente è un atto simbolico ma necessario per dare la giusta spinta a conseguenti scelte concrete”.

