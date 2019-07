Cede hashish a due giovani, arrestato 35enne a Maliseti

E’ stato notato mentre cedeva a due giovani dell'hashish. Ieri sera, i carabinieri di Montemurlo hanno arrestato un marocchino 35enne senza fissa dimora e clandestino con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari, in un servizio in abiti civili a Maliseti (Prato), hanno visto lo scambio sospetto tra i tre giovani, i quali sono stati raggiunti e fermati. I militari hanno accertato due dose di hashish che il magrebino aveva fatto in favore di due giovani italiani. Il pusher è stato trattenuto presso la camera di sicurezza della Tenenza di Montemurlo in attesa del giudizio direttissimo mentre gli acquirenti sono stati segnalati alla Prefettura di Prato quali assuntori di stupefacenti per i conseguenti provvedimenti amministrativi.

Tutte le notizie di Prato