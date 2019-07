Cinquecentenario Cosimo I, 'Le vie dei Medici' alla villa medicea di Cerreto Guidi

Il 6 luglio, alla Villa Medicea di Cerreto Guidi, si terrà l'evento in occasione del Cinquecentenario dell nascita di Cosimo I de' Medici nell'ambito del progetto Le Vie dei Medici.

Il Progetto Le Vie dei Medici è finalizzato alla scoperta e alla valorizzazione di Itinerari Medicei. E’ stato avviato nel 2004 attraverso scambi culturali fra Scuole. Accreditato UNESCO nel 2013, è stato segnalato Best Practice UNESCO dalla Commissione Nazionale Rete Scuole Associate UNESCO nel 2015.

I risultati raggiunti sono stati portati a sintesi in 10 itinerari medicei tematici, esemplificativi e non esaustivi, in (a cura di) Patrizia Vezzosi “Le Vie dei Medici” Ed. Toscana Promozione Turistica 2017, Italiano e Inglese, cartaceo e on line (E-book scaricabile):

https://www.visittuscany.com/export/shared/visittuscany/documenti/le-vie-dei-medici-in-toscana.pdf

https://www.visittuscany.com/export/shared/visittuscany/documenti/the-ways-of-the-medici-in-tuscany.pdf

Partendo ‘dal basso’, da scambi culturali fra Scuole, il Progetto ha coinvolto sempre più Istituzioni e Associazioni, in particolare ITALIA NOSTRA che condivide il Progetto, nonché ANCI e UNPLI Toscana, FEISCT, Toscana Promozione Turistica–Progetto Editoriale LE VIE DEI MEDICI.

Il Progetto è particolarmente significativo nel 2019, V CENTENARIO DELLA NASCITA DI COSIMO I DE’ MEDICI (1519-1574), Primo Granduca di Toscana. Un vasto PROGRAMMA DI EVENTI coinvolge molte Sezioni di Italia Nostra, Comuni e Proloco che hanno sottoscritto un’apposita Scheda di Adesione costituendo una Rete LE VIE DEI MEDICI diffusa su tutto il territorio regionale, con sviluppi già avviati a scala nazionale e internazionale.

https://www.italianostra.org/wp-content/uploads/Calendario-Eventi-LE-VIE-DEI-MEDICI-2019-1.pdf

Il Programma sarà svolto entro il 2019, con Evento centrale il 6 luglio 2019 ore 9,30 presso la Villa Medicea di Cerreto Guidi FI “Risultati e sviluppi del network mediceo”(Allegata Locandina).

Il Progetto e il Programma LE VIE DEI MEDICI 2019, V CENTENARIO DELLA NASCITA DI COSIMO I DE’ MEDICI dimostrano efficacemente come l’impronta lasciata dai Medici sia immensa e non si limiti alle Ville e Giardini Medicei (Sito Seriale UNESCO 2013) e agli interventi nei maggiori centri urbani, in particolare a Firenze, Capitale del Granducato.

Anche grazie al successo internazionale della Fiction Rai1 I MEDICI 2016, LE VIE DEI MEDICI diventano il volano per uno Sviluppo Sostenibile, ‘spalmando’ il turismo regionale dai maggiori attrattori concentrati a Firenze all’intero territorio della Toscana, con un duplice vantaggio: l’ampliamento esponenziale dell’offerta turistica esperenziale di rete dei beni-centri-territori ‘minori’ e la migliore comprensione del significato-valore del patrimonio culturale termini sistemici.

Potremmo quindi definire LE VIE DEI MEDICI come un moderno ‘CORRIDOIO VASARIANO’ che connette beni-centri-territori medicei a scala regionale e in prospettiva nazionale-internazionale: oltre a evidenziare il valore storico-artistico-documentario dei singoli beni-centri-territori crea un valore aggiunto che scaturisce dalle relazioni fra gli stessi, tanto più rilevante in quanto si tratta di un valore condiviso dalla popolazione e dalle istituzioni e associazioni operanti sul territorio (garanzia per un uso efficiente delle risorse culturali e per uno sviluppo sostenibile).

E’ una visione del patrimonio culturale non come museo diffuso, sommatoria di tanti singoli beni, ma come organismo vivente costituito dai beni e dalle relazioni fra i beni che si incrementano in un processo creativo-dinamico (circolo virtuoso fra progresso delle conoscenze-relazioni).

Parafrasando le affermazioni di Gary Gereffi, Professore di Sociologia e Direttore del Global Value Chains Center della Duke University, siamo di fronte cioè a ‘CATENE GLOBALI DEL VALORE’- nuove geografie per lo sviluppo economico con la specifica caratteristica dell’amovibilità che corrisponde alla identità-unicità territoriale.

Riconoscimenti

Il Progetto ha avuto molte segnalazioni e presentazioni fra cui recentemente :

Selezionato dal Coordinamento Nazionale Anno europeo fra i Progetti toscani rientranti nell’Agenda Italiana degli Eventi in quanto "ben esemplifica alcuni dei concetti cardine dell’Anno europeo, quali l’inclusione, l’accessibilità e la sostenibilità" http://annoeuropeo2018.beniculturali.it/eventi/le-vie-dei-medici/

https://2018.internetfestival.it/programma/ T-TOUR Percorsi Formativi

www.leviedeimedici.it work in progress

