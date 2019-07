Un 31enne incensurato, è stato arrestato ieri dai carabinieri perché aveva una coltivazione di marijuana nel giardino di casa a Pontassieve, in una colonica lungo l'Aretina.

In casa sequestrati dai militari anche 650 grammi di marijuana essiccata, sistemata in varie confezioni di vetro, in una zuppiera, in una scatola di cartone e in vari sacchetti di plastica.

