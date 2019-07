Vittoria Tampucci, la cantante di Vinci che negli ultimi anni ha partecipato a vari concorsi canori tra i quali Castrocaro e recente protagonista a The Voice of Italy 2019, si esibirà mercoledì 10 luglio alle 21 a Sammontana presso i giardini privati della Scuola Elementare in occasione di un evento organizzato dalla Polisportiva Fibbiana. L'ingresso è gratuito.

