Croce Rossa in Festa, benedizione dei mezzi e il concerto di Carlo Bernini

Torna l'appuntamento con "Croce Rossa in Festa!" in Piazza della Repubblica a san Giovanni alla Vena venerdì 5 Luglio e sabato 6 Luglio, con il patrocinio del Comune di Vicopisano, un programma davvero ricco e la collaborazione con Giovani in Vena che organizza la sua Benedizione dei mezzi d'epoca proprio nell'ambito della Festa, il sabato.

Venerdì cena su prenotazione e alle 21.30, spettacolo dedicato a "Sanremo negli anni", un excursus culturale e artistico sulle canzoni presentate al festival dal 1951 a oggi, con grandi artisti e artiste (Debrah Testasecca, Maurizio Galleni, Teresa Libroia e Giulia Balducci) e una direzione artistica davvero prestigiosa a cura del maestro Carlo Bernini, celebre pianista di Andrea Bocelli. Partecipazione libera e gratuita. Sabato 6 ancora una giornata piena di iniziative coinvolgenti. In collaborazione con Giovani in Vena si svolgerà la Benedizione dei mezzi d'epoca: dalle 15.30 alle 17.00 arrivo e iscrizione (anche di moto nuove, con offerta libera), alle 16.30 giochi per bambini, alle 17.00 visita al Rolando Bar's Museum, originale anni Cinquanta, alle 18.20 benedizione dei mezzi da parte del parroco di San Giovanni alla Vena, don Paolo Manzin, alle 18.20 giro turistico su strada e alle 19.10 aperitivo per tutti gli iscritti. Poi cena e alle 21.30 il Gruppo Scacciapensieri Onlus presenta uno spettacolo comico-musicale con partecipazione libera e gratuita. Sia venerdì che sabato per la cena è necessario prenotare: 320-7271372 (Emanuel) e 338-4550468 (Anna).

Informazioni su www.viconet.it e sulla pagine Facebook della Croce Rossa San Giovanni e di Giovani in Vena.

Fonte: Ufficio Stampa

