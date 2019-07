Ex conceria instabile, chiusura al traffico di parte di via San Tommaso a Santa Croce

A seguito di un nuovo intervento dei Vigili del Fuoco presso l’immobile dell’ex-conceria Nobel sito in via San Tommaso, in prossimità dell’intersezione con via Tiziano, e visto il verbale trasmesso al Comune in data odierna, è stata emessa nell’immediato un’ordinanza di chiusura al transito veicolare e pedonale del tratto di via San Tommaso corrispondente al prospetto dell’edificio, al fine della tutela della pubblica incolumità e della sicurezza dei cittadini.

Contestualmente sarà adottata un’ordinanza del Sindaco nei confronti della proprietà dell’area ai fini dell’acquisizione di documentazione attestante la stabilità dell’edificio e, se necessario, della sua messa in sicurezza.

“Ho già provveduto ad incontrare i proprietari, – ha dichiarato il Sindaco Giulia Deidda - ai quali ho sollecitato la tempestività degli interventi da mettere in atto. Mi auguro che la questione possa essere risolta nel minor tempo possibile e mi impegnerò affinché la proprietà provveda ad adempiere a quanto di sua competenza.”

Come stabilito dall’ordinanza emessa dalla Polizia Municipale in data odierna, da domani mercoledì 3 luglio 2019, saranno chiusi al transito veicolare e pedonale il tratto di via San Tommaso posto in corrispondenza dell'intero prospetto dell'edificio e l’accesso da via Tiziano a via San Tommaso. L’accesso a via San Tommaso da viale G. Di Vittorio sarà garantito ai residenti e a chiunque voglia raggiungere l’Agraria Santacrocese. I veicoli circolanti in via San Tommaso e diretti verso via Pallesi saranno deviati verso il percorso alternativo via Morandi-via Caravaggio-piazza dei Partigiani; quelli provenienti da viale G. Di Vittorio e diretti verso via Morandi saranno deviati verso via Pallesi-piazza dei Partigiani-via Caravaggio.

La cittadinanza è stata informata tramite il servizio “Whatsapp” ed è invitata ad osservare la segnaletica temporanea che regola la circolazione e la sosta.

Fonte: Comune di Santa Croce sull'Arno

