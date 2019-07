Ex convento Sant’Apollonia, sì a mozione per progetto di risistemazione

Risistemare l’ex convento di Sant’Apollonia a Firenze e decidere la futura destinazione di tutta l’area. Questo il senso della mozione di Sì-Toscana a sinistra, presentata dal capogruppo Tommaso Fattori, questa mattina, in commissione Sviluppo economico presieduta da Gianni Anselmi (Pd).

L’atto, dopo aver recepito alcuni emendamenti del gruppo Pd, è passato a maggioranza con il voto contrario della Lega.

Nella mozione si impegna la Giunta regionale ad assicurare che “sia dato impulso in tempi brevi al processo già aperto di progettazione partecipativa sul futuro del complesso che coinvolga tutte le realtà studentesche, del mondo della cultura e dell’associazionismo che attualmente svolgono attività all’interno della Polveriera”.

Nell’atto si ricorda che all’interno del complesso, nel 2014 è nata, a seguito di un’occupazione pacifica degli spazi, la realtà autogestita della ‘Polveriera’ con l’obiettivo di strutturare uno spazio aperto e condiviso di cultura, ricreazione, confronto e studio di nuove pratiche di relazione e convivenza. La ‘Polveriera’, dove si sono svolti eventi culturali come laboratori di artigianato, di teatro, proiezioni cinematografiche, rappresenta, si sostiene nella mozione, un patrimonio che le istituzioni pubbliche sono chiamate a difendere e valorizzare.

Nel secondo punto dell’impegnativa si chiede che “venga confermata la volontà di ampliare gli spazi destinati alla fruizione degli studenti e di altri giovani non universitari, in ottica extracommerciale, trovando una forma per dare regolare continuità alle attività che in questi anni sono state auto organizzate”.

