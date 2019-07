Guida pericolosa a Prato, l'autista dà false generalità perché ha la patente revocata

Ieri pomeriggio, un equipaggio della Sezione Radiomobile di Prato ha notato un’autovettura transitare a forte velocità in via Valentini, con numerose manovre pericolose. Dopo un breve inseguimento, il conducente del mezzo è stato fermato. Era sprovvisto di documenti d'identità e ha dato false generalità agli agenti. Dopo ulteriori accertamenti dei militari, è stato identificato come un 43enne residente in città, pregiudicato. È stato arrestato per guida senza patente poiché revocata e trasferito agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.

