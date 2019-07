Imballaggi abbandonati in centro e nel Q5, scattano le sanzioni

Sette casi di abbandono illecito di rifiuti e altrettanti responsabili individuati e multati dalla Polizia Municipale. È questo il bilancio dell’attività mirata svolta negli ultimi giorni dagli agenti del Reparto Ambientale e Polizia Edilizia nei Quartieri 1 e 5.

In dettaglio si tratta in particolar modo di carta e cartone lasciati fuori dal cassonetti: in via dei Cattani è stato rinvenuto un quantitativo consistente di materiale cartaceo e tra i rifiuti abbandonati gli agenti hanno trovato dei volantini pubblicitari di un esercizio commerciale di via Pratese. Ulteriori accertamenti effettuati direttamente presso l’attività hanno confermato che i rifiuti abbandonati provenivano da quell’esercizio. Nei confronti del titolare dell’attività è scattato quindi il verbale ai sensi del Regolamento Comunale sullo smaltimento rifiuti (sanzione fino a 500 euro).

In viale Corsica, piazza Tanucci, piazza San Marco e via Dionisi invece gli agenti hanno trovato imballaggi di cartone accanto ai cassonetti e, grazie agli estremi dei destinatari presenti, sono risaliti ai responsabili, tre residenti e due attività commerciali delle rispettive zone: per tutti è scattato il verbale da 500 euro.

Infine nell’area di via Forlanini gli agenti hanno scoperto un abbandono di rifiuti misti da demolizioni accanto a una scuola riuscendo a risalire al trasgressore, una persona residente nella zona di Rifredi. In questo caso è stato applicato il Testo Unico Ambientale che prevede una sanzione da 600 euro.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa

