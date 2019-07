Incendio in due garage, 57enne ustionato

I vigili del fuoco del Comando di Livorno sono intervenuti in Via Puini 91 a Livorno, per un incendio che ha coinvolto 2 garage terratetto collocati nel cortile condominiale e adibiti a deposito moto, ciclomotori e attrezzi vari.

Il contenuto dei due box è andato distrutto e nell'incendio è rimasto coinvolto un 57enne che è stato trasportato in ospedale da ambulanza del 118 con ustioni varie.

Tutte le notizie di Livorno