Ciclista trentenne muore agli Scopeti, la tragedia colpisce il comprensorio del cuoio

È una notizia che colpisce il cuore di una parte del comprensorio del cuoio. Parliamo della tragica scomparsa del 31enne Lorenzo Ermini, rimasto vittima di una caduta in mountain bike agli Scopeti (San Casciano in Val di Pesa). Il giovane da molti anni era fidanzato con una ragazza di Santa Croce sull'Arno e quindi molto conosciuto nel comprensorio del cuoio. Questa mattina il suo nome ha fatto il giro del paese, stendendo un velo di dolore e di cordoglio. La dinamica dell'incidente letale ha dell'incredibile: è stato colpito da un ramo durante la caduta. Nel luogo della tragedia, oltre ai soccorritori hanno cominciato a giungere i familiari e gli amici di Lorenzo Ermini, travolti dal dolore fino al recupero del corpo e alla restituzione per i funerali. Le tante persone che lo conoscevano per quella storia d'amore a distanza di qualche decina di km sono rimaste scioccate e si stringono attorno alle due famiglie, così come pure la redazione di gonews.it che vuole esprimere il suo cordoglio.

