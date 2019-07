Palio di Siena del 2 luglio, vince la Giraffa

Doveva essere un Palio divertente e lo è stato senza dubbio. Oggi, martedì due luglio, a Siena ha vinto la Giraffa ma è soprattutto il successo di Tittia. Giovanni Atzeni ha trionfato al fotofinish superando a pochi centimetri dal traguardo la Chiocciola di Jonathan Bartoletti, che non è riuscita a controbattere alla vittoria dei rivali della Tartuca lo scorso ottobre. È stato un palio emozionante e non ha risparmiato colpi di scena, con Scompiglio Bartoletti in testa dall'inizio fino al traguardo, quando poi è stato sorpassato dalla Giraffa. Il drappellone è stato preso e portato in Provenzano da contradaioli in estasi. Tale e Quale, cavallo transitato anche dal palio di Fucecchio, è stato il vincitore anche per i giudici, che hanno visionato le immagini all'arrivo per qualche minuto dopo la fine. Il caso vuole che la Giraffa sia tornata a vincere superando quel Bartoletti che due anni fa le portò l'ultimo drappellone.

Gianmarco Lotti

