Passione giocoleria! Gli acrobati del Sol Levante a Mercantia

Sarà che c’è un gemellaggio più che trentennale che lega Certaldo con il Paese del Sol Levante (è gemellato con la città di Kanramachi dal 1983), sarà che lo scorso anno il duo Senmaru & Yuki ottenne un gran successo, sta di fatto che quest’anno dal 10 al 14 luglio a Certaldo per l’edizione numero 32 di Mercantia - Festival internazionale del Quarto Teatro ci sarà addirittura, per la prima volta, un intero palco dedicato alla giocoleria giapponese.

“I giocolieri del sole” è il nome di questa minisezione del Festival che si svolgerà in piazza Vittore Branca, ogni sera. Questi i tre spettacoli in programma: Kana con Welcome to Kana World, Kana è una performer solista che nel suo spettacolo incorpora la cultura pop giapponese con colori vivaci e costumi divertenti. Uno spettacolo capace di dare gioia al pubblico con le coreografie, le evoluzioni di ballo col cerchio ed una raffinata ed originale giocoleria col cappello. Sublimit è invece un duo acrobatico formato dai giapponesi Guts - un esperto artista acrobatico - e Yoko - ginnasta e ballerina – che dal 1995 anno del loro debutto si esibiscono in tournèe in tutto il mondo. Uno stile di esecuzione unico, l’utilizzo di attrezzi da giocoleria tradizionale giapponese, fanno di questo duo un elegante mix di tradizione e contemporaneità. Il loro spettacolo – come dice il nome – è un mix di elementi della cultura giapponese, compresi abiti tradizionali ed acrobazie. Sushi Show, è uno spettacolo che… fa venire voglia di mangiare sushi!...Completano il parterre gli Witty Look con il loro “Witty Look Show”, composti da sono Daiki, detentore del record mondiale e primo campione del mondo di monociclo, e il suo compagno, il clown acrobata e art director Cheeky. I due si sono uniti per creare un atto comico che è la fusione del mondo dei cartoni animati mescolato con i numeri su monociclo di alto livello. Dopo aver vinto molte competizioni sia teatrali che sportive in Giappone, Witty Look ha iniziato a esibirsi in tutto il mondo! Da allora sono stati premiati più volte con i “People’s Choice Awards”.

“Il Quarto Teatro del quale si fa promotrice Mercantia abbandona la genericità del teatro di strada per creare spazi, situazioni, mini rassegne tematiche curate nei minimi dettagli – spiega il direttore artistico Alessandro Gigli – lo spazio della giocoleria giapponese è uno di questi, così come lo sono la sezione “Misteryes & Drolls” su teatro sacro e giullari, le marching band, gli spettacoli sul trapezio, gli one man show. Ogni sera oltre 80 compagnie e circa 100 spettacoli si susseguiranno nelle decine di palchi di Mercantia per celebrare “La Santa Allegria” ovvero rendere omaggio alla vita e in questi tempi bui rispondere con un sorriso a chi vorrebbe farci vivere nelle tenebre, nella paura e nella diffidenza”.

ORARIO SPETTACOLI: ogni sera dalle ore 19.00 alle ore 01.00. PROGRAMMA: www.mercantiacertaldo.it

INGRESSO: Borgo medievale, intero / ridotto: € 10,00 / 7,50 (mercoledì e giovedi), € 15,00 / 10,00 (venerdì e domenica) € 20,00 / 15,00 (sabato). Ingresso ridotto per portatori handicap e giovani 7 – 14 anni. Ingresso gratuito fino a 7 anni non compiuti. Paese basso: ingresso libero, con mercato artigianato e alcuni spettacoli.

Fonte: Ufficio Stampa

