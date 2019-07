Perde il telefono, lo ritrova la polfer ma lui è ricercato: arrestato

Si è recato presso uffici della polfer di Firenze per recuperare il cellulare che aveva smarrito e che era stato ritrovato appunto dalla polizia. Non aveva fatto i conti con il fatto che gli agenti, per restituirgli il suo cellulare avrebbero dovuto identificarlo. Una volta identificato, gli agenti hanno scoperto di avere di fronte un ricercato per reati contro il patrimonio. Per questo ieri un 28enne, di origine straniera, è stato arrestato in esecuzione di mandato di cattura europeo. L'uomo si trova adesso recluso a Sollicciano, in attesa dell'estradizione.

