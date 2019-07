Ruba portafogli e aggredisce la polizia, arrestato

Un 36enne livornese è stato arrestato dalla polizia in flagranza per furto con destrezza e per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. Ieri ha rubato il portafogli a una signora in una zona del centro di Livorno e poi, quando gli agenti della squadra mobile e della volante lo hanno trovato, li ha aggrediti. Ma questo non ha impedito l'arresto e il giudizio direttissimo. Ora il 36enne è stato trasferito nel carcere di Livorno.

L'uomo aveva approfittato del fatto che la donna era impegnata, insieme al marito, ad accudire la nipotina di 5 mesi. I tre stavano passeggiando e la borsa, con dentro il portafogli era appesa al passeggino. Il 36enne si è impossessato del portafogli ed è fuggito. Il marito lo ha inseguito ma ha dovuto desistere perché colto da un malore.

Grazie anche alla collaborazione di un motociclista che aveva assistito al furto, gli agenti sono riusciti a rintracciare l'uomo in un condominio vicino, dove si era rifugiato. Quando si è visto in trappola ha cominciato a offendere e minacciare i poliziotti fino ad arrivare all'aggressione. Alcuni agenti sono stati costretti a ricorrere alle cure mediche.

