Turismo nell'Empolese Valdelsa, Pavese (FdI): "Dati impietosi, non è stata colta occasione importante"

I dati sulle presenze turistiche dei comuni dell’Empolese-Valdelsa, appena resi pubblici, sono impietosi.

Meno 15% nel primo trimestre 2019, rispetto all’anno precedente, è un campanello d’allarme importante. Che non andrebbe sottovalutato. E andrebbe analizzato molto bene.

Perdere turismo proprio nell’anno delle celebrazioni leonardiane vuol dire non aver per niente colto un’occasione importante, soprattutto per i comuni limitrofi a Vinci. Vuol dire non aver fatto giuste promozioni d’area. Vuol dire che, come abbiamo sempre detto, il brand Toscana nel cuore, non è un brand sufficiente, se non lo affianchi a personaggi importanti come lo stesso Leonardo e Boccaccio. Vuol dire che il biglietto unico museale è uno strumento applicato con vent’anni di ritardo e forse non più attuale.

Si creano eventi, investendo molte risorse, che rimangono solo in ambito locale e non portano un turista in più ma, al massimo, residenti che si spostano da un comune a un altro.

Auspichiamo un cambio di passo per la nostra offerta turistica. In molti comuni, attraverso i nostri consiglieri comunali, proporremo la valorizzazione del territorio, attraverso azioni di marketing territoriale mirato.

Federico Pavese, portavoce Fdi Empolese-Valdelsa

Tutte le notizie di Empolese Valdelsa