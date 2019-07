Alloggi assegnabili a Santa Croce, Deidda: "Gli slogan non aiutano le famiglie, i fatti sì"

Il Comune di Santa Croce sull’Arno ha pubblicato una avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse da parte dei privati a vendere alloggi, immediatamente disponibili e assegnabili, da destinare all’edilizia residenziale pubblica.

Gli immobili, per poter essere proposti in vendita, devono essere di nuova costruzione o integralmente recuperati, completamente ultimati, liberi da persone, conformi allo strumento urbanistico vigente, in possesso di agibilità, immediatamente accessibili ed assegnabili.

Devono altresì possedere obbligatoriamente una serie di caratteristiche tecniche dettagliatamente precisate nell’avviso in pubblicazione, tra cui, ad esempio, avere la classificazione energetica non inferiore a B.

L’operazione del Comune dà corpo alla decisione della Regione Toscana di concorrere, con una disponibilità complessiva di 15 milioni di Euro, alla realizzazione di proposte di intervento destinate all’incremento dell’offerta di alloggi di ERP.

“Le politiche abitative sono elemento portante della visione di futuro che abbiamo presentato alla nostra comunità nel nuovo programma di mandato, – dice il Sindaco Deidda – poiché la casa, oltre ad essere un bisogno primario per ogni essere umano, è anche condizione essenziale per poter avviare qualsiasi progetto di aiuto sociale che si concretizzi in crescita nell’autonomia del destinatario e non in puro e sterile assistenzialismo. Non è con gli slogan che si aiutano le famiglie a costruire il proprio futuro o a rimediare a difficoltà del presente, ma con fatti concreti, lavoro e programmazione anche a medio termine. Con l’aiuto della Regione con questo avviso speriamo di poter aggiungere nuovi alloggi ai tanti già assegnati alla nostra comunità e questo è un fatto.

“Abbiamo colto al volo questa opportunità che la Regione Toscana offre ai nostri territori, - continua il Sindaco - pur continuando ad evidenziare e a premere su tutti gli organismi superiori competenti affinché si provveda a sistemare, adeguare, ristrutturare e soprattutto rendere dignitosi i tanti fabbricati popolari che già abbiamo in patrimonio e che da troppo tempo ormai necessitano di una manutenzione che i soggetti gestori non sono più in grado di garantire tempestivamente con le risorse che hanno a disposizione.”

Entro il giorno 15 luglio alle ore 12:00 gli interessati dovranno presentare la manifestazione di interesse, seguendo le modalità indicate nell’avviso, utilizzando la scheda di offerta - allegato 1 all’Avviso Pubblico - e allegando la documentazione necessaria prevista dall’Avviso.

Tutto il materiale necessario alla partecipazione è scaricabile dal sito del Comune alla pagina http://www.comune.santacroce.pi.it/news/avviso-pubblico-acquisto-di-immobili-da-privati-scadenza-15-luglio-ore-1200

Per ulteriori informazioni è inoltre possibile rivolgersi all’Ufficio Casa:

tel. 0571/389930-38

e-mail: l.curcio@comune.santacroce.pi.it - c.consolati@comune.santacroce.pi.it

Santa Croce sull’Arno, 02 luglio 2019

Fonte: Ufficio Comunicazione Comune di Santa Croce sull'Arno

Fonte: Comune di Santa Croce sull'Arno - Ufficio stampa

