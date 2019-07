I Venerdì in Rocca, la Compagnia Teatrale L’Anello presenta 'Virginian'

Proseguono le serate inserite all’interno del ciclo di iniziative estive de I Venerdì in Rocca, rivolto a far conoscere il borgo medievale di Santa Maria a Monte tramite eventi in programma nell’Area Archeologica La Rocca ogni venerdì fino al 27 luglio.

Dopo le avvolgenti melodie dell’arpa e della chitarra, Venerdì 5 Luglio alle 21.30 sarà il teatro ad entrare nella suggestiva e affascinante cornice dell’Area Archeologica La Rocca, all’interno di quella che fu la cripta dell’antica Pieve di Santa Maria.

Inserita nel cartellone di Intesa Teatro Amatoriale, “Virginian”, rappresentata dalla Compagnia teatrale L’Anello, con la regia di Alessandra Bareschino, è una rivisitazione tratta da “Novecento” di Alessandro Baricco. E’ l’epopea di Danny Boodman T.D. Lemon Novecento, personaggio in bilico tra storia e fiaba, narrata attraverso alcuni dei passi più belli della piéce a lui dedicata. Un connubio tra teatro e letteratura impreziosito da una selezione di swing d’epoca cantati dal vivo che ricreano l’atmosfera del Virginian, il piroscafo sul quale Novecento passa tutta la sua vita suonando il piano.

Nel corso di tutte le serate saranno previste visite guidate gratuite sia all’Area Archeologica sia all’annesso Museo Civico.

La partecipazione alle serate è libera e gratuita.

Per info 3333495168.

