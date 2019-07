Villa La Magia, il cancello si apre in notturna solo per soccorritori e forze dell'ordine

Da oggi il cancello di ingresso del parco di Villa La Magia si potrà aprire, anche durante le ore notturne di chiusura, attraverso un codice di sicurezza. La combinazione è stata comunicata a tutti gli enti e le persone autorizzate ad entrare, in caso di necessità, a partire dalle forze dell’ordine e dalle associazioni del soccorso.

Su una colonnina esterna del cancello nei giorni scorsi è stato collocato un tastierino, resistente agli agenti atmosferici e dunque adatto a stare all'aperto, sul quale, in caso di bisogno, sarà possibile digitare un codice di sicurezza, che ne permetterà l’apertura all’istante.

Questa modifica è stata voluta dall’Amministrazione comunale a seguito di quanto accaduto lo scorso 12 giugno, quando un partecipante ad una gara podistica ebbe un malore all’interno del parco poco prima delle 21.00, orario di chiusura del cancello. In quell’occasione, l’ambulanza entrò all’interno del parco poco prima delle 21.00, ma, dopo aver prestato i primi soccorsi alla persona, arrivata ad uscire, trovò il cancello chiuso. La situazione si risolse con l’intervento della Polizia Municipale di Quarrata.

Normalmente, infatti, il cancello della Villa si apre alle ore 7 di mattina e si chiude automaticamente alle 21.00.

Da oggi ci sarà la possibilità da parte dei soccorritori di entrare all’interno del cancello digitando il codice di sicurezza, così da rendere molto più veloce l’eventuale intervento. Inoltre, qualora, come accaduto lo scorso 12 giugno, un mezzo di soccorso rimanga chiuso dentro, per uscire non dovrà far altro che avvicinarsi al cancello automatico e un sensore, rilevandone la presenza, farà aprire automaticamente il cancello.

