A11 Lucca: guasto condotta gas, modifiche alla viabilità

Da questa mattina code e uscite obbligatorie sulla A11 tra Altopascio e Capannori in entrambe le direzioni, a causa della chiusura temporanea del tratto.

L'interruzione dell'autostrada sarebbe dovuta da un guasto alla condotta del gas. Sul posto ci sono vigili del fuoco e tecnici del gas della società che gestisce l'impianto.

Tra le modifiche alla viabilità è segnalata l'uscita obbligatoria di Altopascio verso Pisa, dove al momento si sono formati 5 Km di coda e in direzione opposta altri 3 km. In Alternativa Autostrade consiglia di uscire a Lucca est per chi proviene da Pisa e per chi arriva da Firenze, utilizzare l'uscita di Chiesina Uzzanese.

