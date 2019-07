All Star Game Firenze, la palla a spicchi protagonista al Piazzale Michelangelo

Al Piazzale Michelangelo torna l’All Star Game Firenze. Basket e volley per una settimana di sport e tradizioni popolari: un evento che mette insieme i colori della nostra città e il grande spettacolo in uno dei luoghi più suggestivi della città. La quarta edizione della manifestazione, in programma dall'8 al 14 luglio, è stato presentato oggi in Palazzo Vecchio dall’assessore allo Sport Cosimo Guccione e dagli organizzatori Tommaso Paoletti e Tommaso Romoli.

Dopo la prima edizione del 2016, che durò 3 giorni, quella successiva si spostò sul weekend con un programma su 4 giorni. L'edizione dello scorso anno, invece, è stata quella della svolta con la pallavolo sbarcata al Piazzale che sarà trasformato in un villaggio sportivo per una settimana.

L'idea dell'All Star Game Firenze è nata dalla voglia dell'ideatore e commissioner Tommaso Paoletti di proporre un torneo di Basket 5c5 tra i “quattro colori” di Firenze, così come vuole la tradizione del calcio storico fiorentino. La proposta ha suscitato grande interesse tra gli appassionati cestisti fiorentini, ma non solo: l'idea di un campo da basket regolamentare in un luogo tanto suggestivo ha suscitato molta curiosità ed interesse in tutta la Toscana ed anche oltre. Così sono stati organizzati altri eventi collaterali al torneo di basket 5c5: torneo 3c3 tappa Gold del circuito nazionale Fisb categoria Senior, Femminile, Under 13,Under 15, Under 18, Amatori, Over 35, Slum Dunk Contest gara delle schiacciate, Shoot Out tiro da 3 punti, 1c1 King of the Hill.

“Lo sport sarà il protagonista nella parte centrale di luglio a Firenze – ha sottolineato l'assessore Guccione – l’All Star Game è evento realizzato con grande passione e capacità organizzativa. Senza dimenticare che quest'anno, per la prima volta, si svolgerà nella 'terrazza principale' del Piazzale, uno dei più suggestivi affacci sulla nostra città”.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa

