Apriti Cinema, al Piazzale degli Uffizi 'Christo Walking on water'

Lunedì 8 luglio alle 22.00 secondo appuntamento al Piazzale degli Uffizi con lo Schermo dell’Arte Film Festival / Notti di mezza estate, all’interno della rassegna Apriti Cinema.

In programma Christo - Walking On Water di Andrey Paounov (2018), racconto del progetto di ChristoThe Floating Piers, inaugurato nel 2016 sulla sponda bresciana del Lago di Iseo, in cui oltre un milione e mezzo di persone hanno camminato sull’acqua nei quindici giorni dell’installazione. Il film segue l’artista durante la preparazione e la realizzazione di questo straordinario progetto che, insieme alla moglie Jeanne-Claude, mancata nel 2009, aveva in mente già dagli anni Settanta.

“Tutti i nostri progetti sono opere d’arte. E sono del tutto inutili. Esistono solo perché a me e Jeanne-Claude piaceva guardarli e realizzarli”, ha dichiarato l’artista ad una presentazione a New York, prima di iniziare a lavorare sul progetto in Italia. “Vi farò camminare letteralmente per tre chilometri sull’acqua”. “Out of the world”, una cosa “fuori dal mondo”.

Il film è un reportage accurato e visivamente suggestivo di un'opera-evento realizzata per la prima e unica volta – così come le altre opere di Christo e Jeanne-Claude non sono mai state ripetute - che cessa d'essere utopia per divenire magnifica realtà.

Lo schermo dell'arte Film Festival / Notti di mezza estate X edizione

lunedì 8 luglio ore 22.00

Firenze, Piazzale degli Uffizi

Tutti i film sono in versione originale e sottotitolati in italiano.

