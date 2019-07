Ieri mattina i carabinieri della stazione di Scandicci hanno arrestato un uomo già sottoposto agli arresti domiciliari per evasione.

Durante un controllo infatti il 45enne C.A non è stato trovato nella sua abitazione ma, dopo le ricerche, è stato individuato nel centro della città. Per questa mattina è fissato il processo per direttissima.

