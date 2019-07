Impruneta: bando contributo affitto 2019, ecco tutte le info

I residenti nel Comune di Impruneta, titolari di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo regolarmente registrato, possono presentare domanda se in possesso di tutte le specifiche di ammissione indicate nel bando. Gli interessati possono rivolgersi all'Ufficio Gestione Associata Servizi Socio Educativi, Via F.lli Rosselli, 6 - Impruneta, aperto nei giorni di lunedì, martedì e mercoledì, ore 8.30-13.00; giovedì ore 15.00-18.00.

Possono presentare domanda i cittadini italiani o di uno Stato appartenente all'Unione Europea oppure cittadini di Stato non aderente all’UE e in possesso di permesso di soggiorno nei modi prescritti dal bando.

Altre specifiche di ammissione sono indicate nel bando e riguardano l’aver percepito altri benefici pubblici a titolo di sostegno alloggiativo, possedere altri titoli di proprietà oltre a comprovare un ISEE rientrante in valori specifici e comunque non superiore al valore ISE pari ad € 28.684,36.

La domanda previa verifica dell'Ufficio Gestione Associata Servizi Socio Educativi, deve essere consegnata all'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune, oppure spedita per raccomandata A/R insieme alla fotocopia di un documento di identità del richiedente, entro il 22 luglio 2019 entro il 22 luglio 2019.

Tutte le informazioni sui requisiti, l'iter delle domande e la formazione della graduatoria sono indicate nel testo del bando online sul sito comunale. Si informa che sarà possibile per i partecipanti proporre ricorso avverso la graduatoria provvisoria, che sarà pubblicata entro i 60 giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione delle domande, presso l'Ufficio Protocollo del Comune - a pena di inammissibilità - inderogabilmente entro e non oltre il 30/09/2019.

Link al Bando: http://159.213.91.28/Engine/RAServePG.php/P/684310010100/M/250010010803

Fonte: Comune di Impruneta - Ufficio Stampa

