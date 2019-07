Beer Renai Music al parco di Signa: 32 giorni di Festival

“Beerrrenai Music Summer Festival” nasce nel 2014 con la durata di 10 giorni, per poi, anche grazie al grande successo riscosso, raggiungere negli anni successivi gli attuali 32 giorni di durata.

Il festival nel corso di un mese conta più di 180.000 presenze e offre a tutti i visitatori un'esperienza che va a colpire qualsiasi fascia d'età e interesse. C'è uno spazio per i mercatini artigianali, uno spazio per i prodotti tipici e la birra artigianale, un'area concerti ed un'area food molto grande. Oltre a questo la novità di quest'anno è un Luna Park più esteso, con giochi per tutte le età, dai più piccoli agli adulti.

Tutto questo va a sommarsi con ciò che è già presente nel parco: la pista da ballo con ristorante pizzeria, una piscina dove è possibile fare aperitivi e cocktail, oltre ad un'area giochi per bambini da 0 a 6 anni.

La rassegna ha ospitato negli anni diverse tipologie di artisti, da comici a personaggi famosi come Sabrina Salerno, Bobo Rondelli, Paolo Ruffini e molti altri. Quest'anno in particolare è stato messo in programma uno spettacolo dedicato ai fiorentini e alla Toscana.

Oltre a questo, la rassegna 2019 quest’anno avrà un taglio molto rock dedicato alle tribute band rock metal, a differenza dello scorso anno, più incentrato sulla disco dance.

“Beerrrenai Music Summer Festival” si svolge presso il Parco dei Renai, una zona al centro di un grande progetto per gli anni a venire in Toscana: il parco è infatti anche un’oasi naturale del WWF, nella quale vengono apportate tutta una serie di misure per non disturbare gli animali con il rumore o con la presenza dell’uomo.

Beerrrenai è un festival organizzato nei minimi dettagli: viabilità e parcheggi sono strutturati di concerto con la polizia municipale del Comune di Signa per fornire a tutti un’esperienza il più rilassante possibile.

Tutti i mezzi di soccorso e le supervisioni d’emergenza sono all’avanguardia e abbiamo un altissimo livello di sicurezza. La festa si configura pertanto come una vera e propria piazza all’aperto dove ci si ritrova, si ascoltano i concerti, si beve, si mangia e ci si diverte per tutto il mese di luglio.

PROGRAMMAZIONE DETTAGLIATA

GIOVEDI’ 4 LUGLIO

Appuntamento con i KILLER QUEEN, una band che ci farà cantare a squarciagola tutti i più bei successi dei Queen.

Raduno AUTO & MOTO, con le fiammanti auto americane del Gotham Cars Club Toscana e le rombanti moto degli IRON FIST BIKERS

VENERDI’ 5 LUGLIO

Arriva il SINGLE PARTY! Ti vedo! Mi piaci! Ti scrivo…!

Come funziona:

– appena arrivati alla location vi verrà consegnato un numero (uomo: colore blu-donna colore: rosa)

– Vi verrà riferito un numero di telefono nel quale potete scrivere su WhatsApp (e solo su WhatsApp) quello che desiderate (senza mancare di rispetto) scrivendo il vostro numero, colore e il messaggio. Nel messaggio riferito alla ragazza/o non è obbligatorio che scrivere il loro numero o colore

– il messaggio sarà visibile sul mega schermo a led di 6 metri per 3 presente sul palco!

APERIFOLLIA

Una serata speciale per ballare e divertimento senza regole, all’insegna della follia, insieme allo staff in tema HAWAII; con tutto lo staff Aperifollia e in consolle, Francesco Wakemeup Pucci e Francesco Rdj, insieme a Mr Bose Voice. Segue con i suoi balli scatenati il mitico Dario Showman!

SUZY Q, che con la loro esilarante energia faranno cantare, saltare e ballare tutta la notte.

Raduno AUTO D'EPOCA, a cura del MotoClub TARTARUGA di Lastra a Signa

DOMENICA 7 LUGLIO

Appuntamento con la COMBRICCOLA DEL BLASCO, una band per cantare a squarciagola tutti i più bei successi di Vasco Rossi

LUNEDI’ 8 LUGLIO

Ha inizio il BEERRRENNAI CONTEST LIVE MUSIC

Un’occasione unica per salire su uno dei palchi più famosi della Toscana con la propria Band: info e richiesta di partecipazione mandando mail a disorderevents2018@gmail.com o fabiosanto.santoni@gmail.com o chiamando il 3316455368.

Ogni giorno (escluso i lunedì) dal 4 luglio al 29, al termine di ogni serata, una giuria deciderà, anche in base alle reazioni del pubblico presente e valutando la simpatia suscitata, un concorrente da portare in finale. In collaborazione con Agenzia Viaggii Zebrasoma di Lastra a Signa.

MARTEDI’ 9 LUGLIO

BAILA QUE TE PASA, le migliori scuole della Toscana riunite in una serata piena di Spettacoli e Animazione.

MERCOLEDI’ 10 LUGLIO

TOSCANA MAREMMAMAIALA, un’idea DI YURI BELLINI del 2011 che conta più di 280000 contatti e oltre 300 video originali con doppiaggi in toscano. Durante la serata Yuri e i suoi compagni di avventure ci intratterranno con un sano CABARET NELLE NOSTRE ZONE!

A seguire DUOVA , musicisti toscani che, con ironia, metteranno a nudo tutte le vicende quotidiane di un tipico agricoltore toscano!

GIOVEDI’ 11 LUGLIO

WOODSTOCK CELEBRATION: uno degli eventi più importanti dell’estate Fiorentina del 2019 interamente presentato da Marta Principe.

– Santana: Voce e chitarra Giuseppe Scarpato (Chitarrista di Edoardo Bennato) e alla batteria Gennaro Scarpato

– Janis Joplin e Jefferson Airplane: Tara Degl’Innocenti (la voce dei The Rose)

-The Who and Creedence Iacopo Meille (Voce dei Norge il grande Tributo ai Led Zeppelin e della band inglese Tygers of Pan Tang

-Jimi Hendrix da Modena il mancino Simone Galassi

Una serata dalle mille sorprese, sempre con possibilità di gustare un’ottima cena in attesa del grande momento.

VENERDI’ 12 LUGLIO

RADUNO DUCATI, in collaborazione con doc prato 2009-2019

MAMAMIA OFFICIAL SUMMER TOUR 2019, la festa più divertente della Toscana BeerRrenai Summer Music Fest: una prima notte ricca di colori e magia firmata Mamamia! Dalle ORE 22 DRAG QUEEN, PERFORMERS, GO GO BOYS e tutta la musica POP COMMERCIAL che farà cantare, ballare, ricordare e divertire TUTTI, ma proprio tutti, dai più piccoli ai più grandi!

Gadgets per tutti e divertimento assicurato!

MAMAMIA ha una app che è possibile scrcare qui http://tinyurl.com/mamamiaapp da AppStore o PlayStore per restare sempre aggiornato su tutti gli eventi ️ MAMAMIA SUMMER SEASON 2019

SABATO 13 LUGLIO

BACK TO FESTIVALBAR

La navicella del Vola Tutto Night torna ancora una volta al BeerRrenai Summer Music Fest per vivere di nuovo la magia del Festivalbar

DOMENICA 14 LUGLIO

NEGRAMARO TRIBUTE BAND con i più grandi successi dei NEGRAMARO.

LUNEDI’ 15 LUGLIO

BEERRRENAI MUSIC CONTEST 2° eliminatoria

MARTEDI’ 16 LUGLIO

BREATHE FLOYD, appuntamento sulle note dei mitici PINK FLOYD

MERCOLEDI’ 17 LUGLIO

MEKKANIX METALLICA COVER BAND, una SUPER Band sulle note dei successi più famosi dei METALLICA

GIOVEDI’ 18 LUGLIO

STERBENSTEIN RAMMSTEIN TRIBUTE BAND, prima tribute band italiana della ben nota band tedesca Rammstein.

VENERDI’ 19 LUGLIO

SISMICA REGGAETON, la serata Reaggaeton dedicata alle donne: uno spettacolo energico, coinvolgente e innovativo per ballare e cantare fino allo sfinimento con le migliori hits Reggaeton del momento alternate alle hits della cassifica mondiale!

RADUNO AUTO STORICHE in collaborazione con RIAMS e CINQUINO.IT

SABATO 20 LUGLIO

PAINTBALL, Dimostrazione di Paintbal; due giorni di sport da vivere al Beerrrenai, prima con la dimostrazione aperta a tutti il giorno 20/07 e poi con il torneo nazionale il giorno 21/07

"MODE INSIDE" DEPECHE MODE TRIBUTE BAND, un viaggio totale nell’universo Depeche Mode. I Mode Inside ripropongono fedelmente gli arrangiamenti live che hanno reso le monumentali tournè della band britannica, un’esperienza live definitiva, per far rivivere anche ai fan più esigenti, la sensazione di un concerto di questo tipo.

DOMENICA 21 LUGLIO

MOSTRA CANINA

Possibilità di cena in moltissimi stand enogastronomici, birre artigianali, cocktail con 1000 posti a sedere

LITFIBA DAY, serata dedicata interamente ai LITFIBA

LUNEDI’ 22 LUGLIO

Beerrrenai Music Contest 3° eliminatoria

MARTEDI’ 23 LUGLIO

RINO GAETANO OFFICIAL TRIBUTE BAND, Tribute Ufficiale del cantautore calabro-romano, fondata dalla sorella Anna Gaetano nel 1999, che ha arrangiato e rivisitato alcune tra le sue più belle opere.

MERCOLEDI’ 24 LUGLIO

"Via del campo" De Andrè VS "Il Veliero" Lucio Battisti

GIOVEDI’ 25 LUGLIO

"LIVING THEORY" LINKIN PARK WORLDWIDE TRIBUTE

Il primo tributo in assoluto alla band Statunitense che ha cambiato le regole del mercato Rock/Metal.

5 Musicisti professionisti uniti insieme per omaggiare al meglio la più grande band Rock/Metal degli ultimi anni.

VENERDI’ 26 LUGLIO

“Bon Jovi” VS “Guns 'n’ Roses” Tribute band per una grande sfida Rock al Beerrrenai 2019

I BMB ci riporteranno indietro nel tempo facendoci rivivere la rivalità tra le due band più famose degli anni 90. Vincerà la EAST coast o la WEST coast???

SABATO 27 LUGLIO

MOSTRA CANINA

RADUNO VESPA CLUB, le bellissime VESPA PIAGGIO in collaborazione con Vespa Club Fiesole

80 VOGLIA Cover Band anni '80

DOMENICA 28 LUGLIO

LIGABUE COVER BAND per cantare a squarciagola tutti i più grandi successi di Luciano Ligabue.

LUNEDI’ 29 LUGLIO

Finale Beerrrenai Music Contest

MARTEDI’ 30 LUGLIO

KARAOKE, finalissima Karaoke, diretta dai NO SINGER BAND. Un evento aperto davvero a tutti.

MERCOLEDI’ 31 LUGLIO

JOVABAND, con tutti i successi di Lorenzo Jovanotti.

GIOVEDI’ 1 AGOSTO

WOMAN VS FOOD, le donne contro il cibo! Onorando il duo, il mitico Bud Spencer e Terence Hill nel film “Altrimenti ci arrabbiamo”, gara” Wurstel e birra”: chi mangia più wurstel e beve più birre vince un bellissimo premio, oltre a non pagare il conto! Per info e prenotazione Fabio 3316455368

"BRAIN SHAKE" (AC/DC) VS DARKNESS TRIBUTE BAND, la musica della storia band australiana degli AC/DC a confronto con l’ultima band hard rock proveniente dal Regno Unito.

VENERDI’ 2 AGOSTO

MAMAMIA OFFICIAL SUMMER TOUR 2019 per una prima notte ricca di colori e magia firmata Mamamia! Dalle ORE 22 DRAG QUEEN, PERFORMERS, GO GO BOYS e tutta la musica POP COMMERCIAL che farà cantare, ballare, ricordare e divertire TUTTI. Gadgets per tutti e divertimento assicurato!

SABATO 3 AGOSTO

RADUNO CLUB ABARTH, con fiammanti auto modificate dallo storico brand ABARTH in collaborazione con Abarth Club Firenze

SUZY Q

DOMENICA 4 AGOSTO

ROCK IN MOVIE: spettacolo nello spettacolo! Film party band con 2 ore di musica in sincro con tutte le più belle scene dei film che ci hanno fatto sognare.

