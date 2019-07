Un camionista di 34 anni è rimasto coinvolto in un incidente mentre lavorava nel porto di Livorno. L'uomo è caduto da un'altezza di circa due metri da una bisarca. L'uomo è stato subito soccorso da un'ambulanza e poi trasferito in codice rosso all'ospedale di Livorno dove è ricoverato. Al momento non sono chiare le sue condizioni.

