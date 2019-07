Sì dal Consiglio per il campo da calcio in erba sintetica in Via Fucecchiello

"È bastato un pretesto, un cavillo amministrativo per far si che una parte dell’opposizione in consiglio comunale, quella rappresentata da Lega e Forza Italia, votasse contro anche ad un provvedimento come la concessione di una fidejussione a garanzia del mutuo all'Associazione AC Giovani Fucecchio 2000 per realizzare un campo da calcio in erba sintetica presso gli impianti sportivi di Via Fucecchiello”. È il commento del sindaco Alessio Spinelli a quanto accaduto ieri sera nella seduta del consiglio comunale dove la "riqualificazione del campo da gioco in manto sintetico e dell’impianto d’illuminazione del campo sussidiario del complesso sportivo di via Fucecchiello di proprietà comunale” da realizzarsi attraverso un partenariato pubblico-privato con la società sportiva che poi gestirà l’impianto è stata approvata con i voti della maggioranza, Partito Democratico e Orgoglio Fucecchiese, e del Movimento 5 Stelle. Lega e Forza Italia, come detto, hanno votato contro.

“Per la realizzazione di questo intervento – spiega ancora il sindaco - il Comune ha stipulato un accordo con il quale concede la gestione del campo sportivo “U. Galli” all’AC Giovani Fucecchio 2000 che si accollerà l’onere di spesa, attraverso un mutuo, per un totale di 510 mila euro. Il Comune quindi avrà 15 anni di tempo per restituire i due terzi della somma spesa. Questo ci consente un risparmio economico e una maggiore velocità nel realizzare l’opera”

Quella dell’amministrazione comunale, dunque, è una scelta per apportare migliorie a uno dei principali impianti sportivi cittadini, che col campo in sintetico potrà essere utilizzato maggiormente, e di farlo attraverso un partenariato pubblico-privato.

“Ci è parsa una soluzione ottimale e non vediamo come si possa essere contrari ad una scelta che porta giovamento agli impianti attraverso la collaborazione con un’associazione sportiva. I consiglieri della destra a Fucecchio hanno dimostrato ancora una volta che la loro contrarietà alle decisioni dell’amministrazione comunale prescinde dal merito delle cose”.

Fonte: Comune di Fucecchio - ufficio stampa

