Civitas Lamporecchio, nasce un'associazione politica per la partecipazione e l'informazione

Giovedì 27 giugno a Lamporecchio i seguenti cittadini in rigoroso ordine alfabetico: Baioli Doriano, Ciambriello Nunzia, Cinelli Carlo, D’Angelo Cinzia, Fiorineschi Valentina, Gori Luca, Pacini Federico, Ringressi Massimo, Sostegni Sandra, Tesi Alberto, Verdiani Giovanni hanno costituito una Associazione senza fini di lucro denominata "CIVITAS LAMPORECCHIO".

In quella seduta è stato votato il Consiglio direttivo così composto: Gori Luca (Presidente), D’Angelo Cinzia (Vice Presidente), Baioli Doriano, Cinelli Carlo, Sostegni Sandra, Tesi Alberto, Verdiani Giovanni (Consiglieri).

L’Associazione persegue esclusivamente finalità politico-sociali e culturali i cui obiettivi programmatici sono quelli di portare alla popolazione una informazione asettica e critica sulle iniziative politiche ed esecutive presenti sul Territorio.

L’Associazione infatti non nasce contro qualcosa, e nella fattispecie contro l’Amministrazione corrente, ma nel rispetto della cosa e del bene comune, della legalità, della salvaguardia della meritocrazia e delle competenze dei singoli cittadini, dell’interesse della collettività, della cultura civica intesa come presenza democratica competente circa la vita amministrativa del paese, attraverso la conoscenza, l’approfondimento e la discussione dei temi politico-amministrativi centrali per la qualità della vita dei propri cittadini. Uno degli obiettivi dell’Associazione è anche quello di aprire un dialogo con tutte le risorse presenti sul Territorio che condividano e perseguano le stesse finalità di buon governo, trasparenza e legalità.

