Consiglio a Castelfranco, Cdx: "Temi non leggeri, documenti arrivati tardi"

Stasera ci sarà il secondo consiglio comunale con un ordine del giorno non certo "leggero". Peccato che ai consiglieri di opposizione la convocazione e la relativa documentazione siano pervenute solo nel pomeriggio di lunedì scorso, ritardo giustificato dall'amministrazione con un presunto problema con l'invio delle necessarie comunicazioni. Va da sé che, con termini così ristretti, è impossibile per chiunque approfondire gli argomenti in discussione. Ci auguriamo che questo disguido rimanga un caso isolato e non sia preludio, invece, di un modus operandi volto a impedire all'opposizione di svolgere pienamente il proprio compito.

