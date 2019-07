Parlamento Europeo, il toscano David Sassoli (PD) nuovo presidente

David Maria Sassoli è stato eletto presidente del Parlamento Europeo. Nato a Firenze nel 1956, ex giornalista in Rai, Sassoli è stato eletto nella circoscrizione elettorale pisana all'ultima tornata del 26 maggio e appartiene al PD. Eurodeputato dal 2009, Sassoli sostituisce un altro italiano, ovvero Antonio Tajani.

PD Pisa: "Grande successo del partito"

"Si tratta di un grande successo del Partito Democratico e di una ottima notizia per il nostro territorio.

A Sassoli mi lega un sentimento di amicizia e di stima che mi rende certo del fatto che gli europarlamentari hanno fatto la scelta migliore.

La competenza e la serietà degli uomini e delle donne del Partito Democratico sono riconosciuti anche a livello europeo, dove Sassoli andrà a ricoprire la carica più prestigiosa tra tutti i rappresentanti italiani.Questa è la dimostrazione di come l'Europa apprezzi le posizioni e la proposta politica di cui Sassoli è portatore.

Inoltre Sassoli è un profondo conoscitore della nostra comunità, di Pisa e di tutta la sua realtà provinciale, avendo partecipato a numerose iniziative, anche durante la recente campagna elettorale.

Questa conoscenza ci permetterà di avere la massima attenzione anche in sede Europea, ai massimi livelli. Le Istituzioni pisane avranno ora un pregiatissimo punto di riferimento su cui potranno contare.

A Sassoli rivolgiamo il miglior augurio di buon lavoro, per le impegnative sfide che lo vedranno protagonista nei prossimi anni".

