Debutto al Teatro della Pergola della 5° edizione META 2019

La 5° edizione del festival internazionale “META Meeting delle Accademie Teatrali Europee” diretto da regista fiorentino Pietro Bartolini si terrà, anche quest'anno al teatro della Pergola – Teatro della Toscana dal 6 all’11 luglio 2019. L’evento è organizzato dal Centro Culturale di Teatro- Accademia Teatrale di Firenze, dal Teatro della Toscana in collaborazione con il Comune di Firenze. Il META è stato presentato dalla Vice Presidente del Consiglio comunale Maria Federica Giuliani, da Pietro Bartolini e Ludovica Sanalitro dell'Accademia Teatrale di Firenze e da Matteo Brighenti del Teatro della Toscana.

“Il Meeting delle Accademie teatrali europee, giunto alla sua quinta edizione, permette a tanti giovani di scambiarsi esperienze e vivere attraverso la cultura, percorsi di vita speciali. Firenze – ha sottolineato la Vice Presidente del Consiglio comunale Maria Federica Giuliani – sarà un palcoscenico internazionale per le nuove generazioni. La cultura ha un grande potere, quello di riuscire a far parlare un linguaggio comune anche a ragazzi di nazionalità diverse. Il META è l'occasione per poter parlare insieme e costruire veri ponti dove ci si può confrontare. Sono previsti numerosi workshop con registi ed attori internazionali per parlare dell'arte del teatro e delle diverse tecniche teatrali. Abbiamo invitato tutti i ragazzi delle Accademie in Comune il prossimo 9 luglio alle 9 per inaugurare questo appuntamento internazionale, perché come amministrazione comunale, insieme al Teatro della Toscana, riteniamo strategico questo progetto”.

Il META vedrà protagonisti giovani provenienti da tutto il mondo per partecipare a laboratori teatrali, workshops e spettacoli in lingua originale. I lavori si articoleranno in seminari di approfondimento teorici sulle metodologie teatrali e in workshops pratici dove gli allievi attori dei diversi paesi lavoreranno insieme sotto la guida dei docenti delle Accademie per sperimentare lo stato dell’arte della pedagogia teatrale europea. Ogni accademia presenterà la sera sul palco della Sala Grande della Pergola uno spettacolo in lingua originale realizzato con i propri giovani attori. Il teatro massimo di Firenze sarà il palcoscenico dove studenti di recitazione regia e drammaturgia si confronteranno in seminari condotti da docenti di prestigio provenienti dalle maggiori accademie teatrali europee e centri di alta formazione teatrale e universitaria. Saranno presenti con loro docenti, studenti e direttori la Royal Academy of Dramatic Art– RADA di Londra, il Conservatoire Royal de Bruxelles–Department du Theatre et des Arts de la Parole di Bruxelles, la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid e l’Accademia Teatrale di Firenze. Saranno ospiti d’eccezione con due speciali Masterclass: il regista tedesco Peter Stein, una delle più importanti figure del teatro del ventesimo secolo e l’attore e regista Yoshi Oida della famosa compagnia parigina di Peter Brook, autore del libro “L'attore invisibile” oltre a Barbara Mackenzie-Wood direttrice del dipartimento di recitazione alla Carnegie Mellon University School of Drama di Pittsburgh, U.S.A., la più antica accademia teatrale americana. Dagli Emirati Arabi Uniti interverrà Peter Barlow, direttore della Accademia di Arti Performative “Sharija”, prima avveniristica accademia teatrale in Medio Oriente. Anche quest’anno l’eccellenza italiana della ricerca della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa sarà presente con il prof. Massimo Bergamasco che parteciperà all’iniziativa realizzando un particolare workshop sulla "Realtà virtuale immersiva applicata alla pedagogia teatrale e alle arti performative", una proposta di sistemi di apprendimento e di addestramento degli attori basate sull’utilizzo delle nuove frontiere tecnologiche. L’8 luglio nella Sala Grande del Teatro della Pergola verrà presentato lo spettacolo innovativo interpretato dagli attori dell’Accademia Teatrale di Firenze Vita Nuova dai testi di Dante Alighieri, con regia di Pietro Bartolini, dello stesso Massimo Bergamasco e le scene a cura di Tiziana Acomanni. (s.spa.)

L’organizzazione dell’evento è a cura di Ludovica Sanalitro. Per partecipare al META è necessario registrarsi, email: segreteria.accademiateatrale@gmail.com

A questo link il dettaglio del programma: http://www.teatrodellapergola.com/meta2019/