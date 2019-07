I vigili del fuoco del Comando di Firenze, del distaccamento di Borgo San Lorenzo, e una squadra del nucleo sommozzatori stanno intervenendo presso il Lago di Bilancino, nel Comune di Barberino di Mugello, per un soccorso a persona. Un uomo si è tuffato nel lago e non è più riemerso. Sul posto in arrivo anche l'elicottero Drago del nucleo dei vigili del fuoco di Bologna e i carabinieri.

