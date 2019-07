Due paesi in festa, festa 'green' a San Pancrazio con brioche e gelato artigianale

Torna giovedì 4 luglio a San Pancrazio Val di Pesa tra San Casciano e Montespertoli Due paesi in festa - Sagra della Brioche con gelato artigianale che celebra quest'anno la 32ª edizione. La manifestazione si svolge, come di consueto, nel parco della Rimembranza di fronte all’antica Pieve romanica.

Protagonista assoluta della rassegna è, come sempre, la brioche ripiena di ottimo gelato artigianale. Non mancano però eccellenze enogastronomiche, come la bistecca alla fiorentina e il vino che insieme ai mangiari contadini di una volta vi faranno riassaporare i sapori e i profumi ormai quasi dimenticati. Ogni sera la musica e gli spettacoli, tutti a ingresso gratuito, allieteranno la vostra presenza.

Saranno serate all’insegna del divertimento, ma anche una festa per tutti, con una impronta certamente gastronomica, ma con momenti piacevoli di vero divertimento per rilassarsi e stare insieme in allegria. Il tutto organizzato come ogni anno dalla locale Associazione Sportiva, l'inaugurazione ufficiale della festa alla presenza delle autorità sarà giovedì 4 luglio alle ore 19.30, La Festa nel corso degli anni è cresciuta, riuscendo a valorizzare sempre più i due paesi, esaltandone le tipicità e le eccellenze enogastronomiche.

In questi anni il legame tra i prodotti tipici, il territorio e la sostenibilità ambientale, da oltre dieci anni la nostra festa è green, (utilizziamo solo stoviglie compostabili) è divenuto sempre più stretto permettendo di alzare gli standard qualitativi della manifestazione. La festa non è solo un racconto di ciò che siamo, la festa è identità. In essa si rispecchia il nostro passato e la nostra tradizione che insieme al divertimento e alla voglia di condividere la piazza come luogo di incontro per condividere i nostri valori e la nostra cultura per testimoniare chi siamo in maniera vera.

La voglia e l’entusiasmo di una storia non scontata e sempre viva, di questi due paesi e dei suoi abitanti che riescono ad unirsi nonostante che amministrativamente fanno parte di due comuni diversi, ma simili, come San Casciano e Montespertoli. Una Festa che non ha solo una caratteristica ludica, ma testimonianza di integrazione tra generazioni dei giovani e dei meno giovani guardando al futuro con speranza e ottimismo.

Fonte: A.S.D. San Pancrazio-Lucignano

